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Главная война с Россией Российская армия полностью разрушила село в Житомирской области, - горсовет Овруча

Российская армия полностью разрушила село в Житомирской области, - горсовет Овруча

19 мартa, 2022 суббота
19:44
война с Россией

Российские войска ударами с вертолета полностью разрушили село Привар Овручской общины на Житомирщине

Об этом сообщил Овручский городской совет .

"Сегодня, в 10:00, с вертолета было расстреляно с. Привар Овручской общины. Село полностью разрушено. Погибших нет, ведь жители села скрывались в подвалах", - говорится в сообщении.
 

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обстрелы
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