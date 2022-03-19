Российская армия полностью разрушила село в Житомирской области, - горсовет Овруча
Российские войска ударами с вертолета полностью разрушили село Привар Овручской общины на Житомирщине
Об этом сообщил Овручский городской совет .
"Сегодня, в 10:00, с вертолета было расстреляно с. Привар Овручской общины. Село полностью разрушено. Погибших нет, ведь жители села скрывались в подвалах", - говорится в сообщении.
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