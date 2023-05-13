Российская армия похитила 100 лодок у гражданского населения Херсона
На временно оккупированной части Херсонской области россияне отобрали лодки у местных жителей
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
По информации ЦНС, угнанные лодки уже поставили на учет в формированиях российской армии.
"На днях россияне провели катера "официально" и согласно бумагам передали их на баланс военных формирований ВС РФ. Около 100 лодок было отобрано у местного населения по указанию коллаборанта Сальдо. Таким образом предатель хочет услужить российским военным, чтобы перекрыть дефицит катеров" , – пишет Центр.
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