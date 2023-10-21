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Российская армия перегруппировалась и возобновила наступление на Авдеевку, – ISW

21 октября, 2023 суббота
06:45
Война с Россией

В пятницу, 20 октября, российские войска провели перегруппировку и возобновили наступление в районе Авдеевки Донецкой области. У окупантов есть незначительное продвижение вперед

Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что первая наступательная операция россиян в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным потерям их техники.

По мнению аналитиков, тот факт, что российские войска перегруппировались и снова начали наступление, свидетельствует о двух факторах: либо российские силы считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо российское военное командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери техники и личного состава

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что армия РФ незначительно продвинулась к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

До этого российские военные блоггеры и украинский военный обозреватель утверждали, что войска РФ захватили украинский опорный пункт у террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к северу и югу от города.

Другой известный российский военный блоггер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали у Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и близ Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).

На кадрах, опубликованных 20 октября, видно, как Силы обороны Украины наносят удары по российской термобарической артиллерийской системе ТОС-1 вблизи Авдеевки.

Российский военный блоггер посетовал, что эффективность российского контрбатарейного огня в этом направлении снижается из-за плохой связи и невозможности накопления боеприпасов перед наступлением.

Наступление оккупантов на Авдеевку

16 октября ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

Кроме того, сообщалось, что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине. Однако из-за постоянных обстрелов из соображений безопасности в город перестали завозить гуманитарную помощь.

19 октября главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел работу на самых сложных Авдеевском и Купянском направлениях. Он объяснил, что враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

Украина
Россия
російська армія
Донетчина
Авдеевка
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