Российская армия окружает Украину с трех сторон. New York Times обнародовала свежие карты
Газета The New York Times обнародовала подробные военные карты, созданные на основании последних разведданных о численности российских войск на границах с Украиной
Как объясняет издание, россияне окружили территорию Украины с трех сторон - с севера, с востока и с юга, то есть с оккупированного РФ украинского Крыма, передает Еспресо.TV .
На каждом из направлений приведена численность, роды войск и места их расположения.
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При этом газета ссылается на украинские данные.
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