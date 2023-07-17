Российская армия обстреляла Волчанск, ранен мужчина
В понедельник утром, 17 июля, российская армия нанесла удар по городу Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела ранения получил 60-летний мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня утром враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Предварительно один человек 60 лет получил ранения, госпитализирован", - написал он.
Синегубов также добавил, что на месте обстрела работают экстренные службы.
- Вечером, 16 июля, в Харькове раздалась серия взрывов. Россия нанесла ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.
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