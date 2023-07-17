Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Предварительно один человек 60 лет получил ранения, госпитализирован", - написал он.

Синегубов также добавил, что на месте обстрела работают экстренные службы.