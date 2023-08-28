Российская армия обстреляла село на Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина
Утром понедельника, 28 августа, российские военные нанесли удар по селу Садово Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница, еще одного мужчину госпитализировали
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что около 10.40 россияне выпустили снаряды по жилому дому в населенном пункте.
От полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина. На момент обстрела она находилась во дворе дома.
Кроме того, травму получил 58-летний местный житель. Его госпитализировали с ранением живота и ноги. Сейчас состояние мужчины оценивают как тяжелое.
- Также утром российские террористы совершили атаку на промышленный объект Полтавщины, из-за чего погибли два человека, еще 5 получили ранения. Также оккупанты обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине, в результате чего разрушены дома.
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