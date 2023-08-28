Российская армия обстреляла село на Херсонщине: погибла женщина, ранен мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что около 10.40 россияне выпустили снаряды по жилому дому в населенном пункте.

От полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина. На момент обстрела она находилась во дворе дома.

Кроме того, травму получил 58-летний местный житель. Его госпитализировали с ранением живота и ноги. Сейчас состояние мужчины оценивают как тяжелое.