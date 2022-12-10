Российская армия обстреляла родильное отделение в Херсоне
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские войска обстреляли медицинское учреждение в Херсоне
Об этом он написал в telegram-канале.
По его словам, вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено.
Медработники, пациентки и дети не пострадали, подчеркнул Тимошенко.
- 9 декабря Дмитрий Плетенчук, пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон, капитан-лейтенант, сообщил , что враг обстреливает город систематически, лупит из большого артиллерийского калибра, также работает из РСЗО и минометов.
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