Российская армия обстреляла родильное отделение в Херсоне

Об этом он написал в telegram-канале.

По его словам, вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено.

Медработники, пациентки и дети не пострадали, подчеркнул Тимошенко.

9 декабря Дмитрий Плетенчук, пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон, капитан-лейтенант, сообщил , что враг обстреливает город систематически, лупит из большого артиллерийского калибра, также работает из РСЗО и минометов.

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