Российская армия обстреляла поселок на Херсонщине: погиб мужчина
В субботу, 9 сентября, российские террористы атаковали поселок Солнечный Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Днем российская армия накрыла огнем Солнечное. Попали в частные дома. 48-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что обстрел продолжается: "Будьте в безопасных местах".
- В пятницу, 8 сентября, российские террористы сбросили авиабомбу на Одрадокаменку Херсонской области. В результате вражеской атаки 3 человека погибли, 4 пострадали.
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