Российская армия обстреляла поселок на Херсонщине: погиб мужчина

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Днем российская армия накрыла огнем Солнечное. Попали в частные дома. 48-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что обстрел продолжается: "Будьте в безопасных местах".