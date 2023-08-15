Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что примерно в 16:00 враг совершил несколько обстрелов населенного пункта. Зафиксировано около двенадцати попаданий.

В результате российской атаки на Новодмитровку ранен 71-летний мужчина. Во время обстрела он находился во дворе своего дома. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Кроме этого, в селе повреждено по меньшей мере десять жилых домов.