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Российская армия обстреляла Новодмитровку на Херсонщине: ранен мужчина

15 августа, 2023 вторник
16:24
Война с Россией

Во вторник, 15 августа, российские оккупанты нанесли удар по селу Новодмитровка Херсонской области. В результате атаки ранен один житель, есть разрушение гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что примерно в 16:00 враг совершил несколько обстрелов населенного пункта. Зафиксировано около двенадцати попаданий.

В результате российской атаки на Новодмитровку ранен 71-летний мужчина. Во время обстрела он находился во дворе своего дома. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Кроме этого, в селе повреждено по меньшей мере десять жилых домов.

  • В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Пока известно о попадании по домам и предприятиям в Днепре, Львове, Луцке и Смеле на Черкасчине. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие и разрушения. Подробнее – читайте по ссылке.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
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