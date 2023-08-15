Российская армия обстреляла Новодмитровку на Херсонщине: ранен мужчина
Во вторник, 15 августа, российские оккупанты нанесли удар по селу Новодмитровка Херсонской области. В результате атаки ранен один житель, есть разрушение гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что примерно в 16:00 враг совершил несколько обстрелов населенного пункта. Зафиксировано около двенадцати попаданий.
В результате российской атаки на Новодмитровку ранен 71-летний мужчина. Во время обстрела он находился во дворе своего дома. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.
Кроме этого, в селе повреждено по меньшей мере десять жилых домов.
- В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Пока известно о попадании по домам и предприятиям в Днепре, Львове, Луцке и Смеле на Черкасчине. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие и разрушения. Подробнее – читайте по ссылке.
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