Об этом информирует Офис генпрокурора.

Сегодня около семи часов вечера рашисты открыли огонь по нескольким поселкам в Белозерской громаде.

В результате российской атаки на мирные населенные пункты несовместимые с жизнью травмы получил мужчина. По меньшей мере трое гражданских получили осколочные ранения.

Окончательные данные по потерпевшим уточняют. Правоохранители фиксируют преступление, совершенное армией страны-агрессора.

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - пишет пресс-служба.