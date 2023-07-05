Российская армия обстреляла несколько поселков на Херсонщине: погиб мужчина, по меньшей мере три человека ранены
В среду 5 июля враг вел огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за обстрела от полученных травм погиб мирный житель, по меньшей мере три человека пострадали
Об этом информирует Офис генпрокурора.
Сегодня около семи часов вечера рашисты открыли огонь по нескольким поселкам в Белозерской громаде.
В результате российской атаки на мирные населенные пункты несовместимые с жизнью травмы получил мужчина. По меньшей мере трое гражданских получили осколочные ранения.
Окончательные данные по потерпевшим уточняют. Правоохранители фиксируют преступление, совершенное армией страны-агрессора.
"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - пишет пресс-служба.
- 2 июля, российские войска нанесли удары по одиннадцати областям Украины, в результате чего 11 человек получили ранения. Херсонщина подверглась 85 обстрелам, из них 9 было по Херсону. Ранения в области получили 6 человек.
- В понедельник, 3 июля, россияне обстреляли Сумы. В результате атаки повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Погибли два человека, 19 получили ранения
- Российская армия вечером 3 июля били по поселку Киндейка в Херсонской области, были раненые.
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