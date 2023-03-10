РФ обстреляла Константиновку в Донецкой области: ранены 8 человек
Днем 10 марта российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего пострадали 8 человек, были повреждены жилые дома и автомобили
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
"По данным следствия, 10 марта 2023 года войска государства-агрессора произвели массированный обстрел жилых кварталов в г. Константиновке. По предварительным данным, обстрелы велись из зенитно-ракетного комплекса С-300 и РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в результате вражеского обстрела 3 мужчин и 4 женщин в возрасте от 30 до 79 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести.
"Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси", - рассказали правоохранители.
Повреждены или полностью разрушены около 14 частных домовладений, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные сооружения и объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал о 6 раненых.
Он также отметил, что на месте работают спасатели и призвал местных жителей эвакуироваться из области.
- В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Есть попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.
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