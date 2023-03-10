Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"По данным следствия, 10 марта 2023 года войска государства-агрессора произвели массированный обстрел жилых кварталов в г. Константиновке. По предварительным данным, обстрелы велись из зенитно-ракетного комплекса С-300 и РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что в результате вражеского обстрела 3 мужчин и 4 женщин в возрасте от 30 до 79 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси", - рассказали правоохранители.



Повреждены или полностью разрушены около 14 частных домовладений, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные сооружения и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал о 6 раненых.

Он также отметил, что на месте работают спасатели и призвал местных жителей эвакуироваться из области.