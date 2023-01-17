Российская армия обстреляла колледж в освобожденном Купянске: здание почти уничтожено
Российские захватчики нанесли ракетный удар по колледжу в освобожденном городе Купянск Харьковской области, здание почти полностью уничтожено
Об этом сообщил в telegram начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - говорится в сообщении.
- Российские захватчики утром 16 января обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека.
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