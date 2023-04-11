Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Сегодня ночью российская артиллерия ударила по храму Рождества Пресвятой Богородицы. В результате обстрелов выбило окна, а также повреждены крыша и стены", - говорится в сообщении.

"К счастью, мирные люди не пострадали", – добавили в ОВА.