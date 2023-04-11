Российская армия обстреляла храм в Херсоне
В ночь на 11 апреля российская оккупационная армия обстреляла церковь в Херсоне. Обошлось без пострадавших
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Сегодня ночью российская артиллерия ударила по храму Рождества Пресвятой Богородицы. В результате обстрелов выбило окна, а также повреждены крыша и стены", - говорится в сообщении.
"К счастью, мирные люди не пострадали", – добавили в ОВА.
- В марте оккупанты повредили обстрелами храм на Изюмщине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.25
Покупка 37.25Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное