Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в результате российского удара из РСЗО по селу Станислав погибли два человека и есть раненый. Оккупанты разрушили и повредили 5 частных жилых домов.

Кроме этого, из-за обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека - двое мужчин и женщина, а также ребенок в возрасте до 2 лет. 12-летний мальчик был доставлен в больницу.

Фото: Андрей Ермак

Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил , что погибшему ребенку в Широкой Балке было всего 23 дня от рождения. Состояние пострадавшего 12-летнего мальчика критическое.

По словам главы МВД, в Станиславе утром зафиксировали в общей сложности 12 прилетов. Там погибли двое мужчин, еще одна женщина травмирована и получает медицинскую помощь.

"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", - подчеркнул Клименко.

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 12:00 известно о по меньшей мере пятерых травмированных в результате российского удара по Херсонщине. Обстрелы региона продолжаются.

Фото: Офис Генпрокурора

Также детали о пострадавших и раненых предоставил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Сутра российские террористы накрывают огнем мирные населенные пункты региона. Враг прицельно бьет по жилым домам и гражданской инфраструктуре", - написал он в телеграм.

По его словам, в Станиславе погибли два человека, 71 и 57 лет. Еще у одной женщины – легкие ранения.

Кроме этого, РФ обстреляла поселок Камышаны – попала в местный магазин. В результате 49-летний мужчина получил ранения средней тяжести, а 51-летняя женщина – легкие.

В Золотой Балке вражеским огнем повреждено по меньшей мере пять жилых домов. Там легкие осколочные ранения получила 61-летняя женщина, ее доставили в медучреждение.

Фото: Херсонская ОВА