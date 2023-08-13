Российская армия обстреляла Херсонщину: 6 человек погибли, среди них – дети
Утром воскресенья, 13 августа, российские террористы нанесли удары по населенным пунктам Херсонщины. В результате атаки 6 человек погибли и по меньшей мере пятеро получили ранения
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, в результате российского удара из РСЗО по селу Станислав погибли два человека и есть раненый. Оккупанты разрушили и повредили 5 частных жилых домов.
Кроме этого, из-за обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека - двое мужчин и женщина, а также ребенок в возрасте до 2 лет. 12-летний мальчик был доставлен в больницу.
Фото: Андрей Ермак
Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил , что погибшему ребенку в Широкой Балке было всего 23 дня от рождения. Состояние пострадавшего 12-летнего мальчика критическое.
По словам главы МВД, в Станиславе утром зафиксировали в общей сложности 12 прилетов. Там погибли двое мужчин, еще одна женщина травмирована и получает медицинскую помощь.
"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", - подчеркнул Клименко.
По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 12:00 известно о по меньшей мере пятерых травмированных в результате российского удара по Херсонщине. Обстрелы региона продолжаются.
Фото: Офис ГенпрокурораТакже детали о пострадавших и раненых предоставил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Сутра российские террористы накрывают огнем мирные населенные пункты региона. Враг прицельно бьет по жилым домам и гражданской инфраструктуре", - написал он в телеграм.
По его словам, в Станиславе погибли два человека, 71 и 57 лет. Еще у одной женщины – легкие ранения.
Кроме этого, РФ обстреляла поселок Камышаны – попала в местный магазин. В результате 49-летний мужчина получил ранения средней тяжести, а 51-летняя женщина – легкие.
В Золотой Балке вражеским огнем повреждено по меньшей мере пять жилых домов. Там легкие осколочные ранения получила 61-летняя женщина, ее доставили в медучреждение.
Фото: Херсонская ОВА
- За сутки субботы, 12 августа, российские военные обстреляли 9 областей Украины. В результате атак погиб один человек, 16 получили ранения разной тяжести.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное