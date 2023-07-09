Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что около 13:00 российская армия снова нанесла удар по жилому кварталу Херсона. В результате российских обстрелов города ранена 66-летняя женщина.

"У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает", - информирует глава ОВА.