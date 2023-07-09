Российская армия обстреляла Херсон, ранена 66-летняя женщина
В воскресенье, 9 июля, российские военные снова совершили обстрел Херсона. В результате попадания по жилому кварталу города ранение получила 66-летняя женщина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что около 13:00 российская армия снова нанесла удар по жилому кварталу Херсона. В результате российских обстрелов города ранена 66-летняя женщина.
"У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает", - информирует глава ОВА.
- Также утром 8 июля российские войска нанесли удар по Лиману Донецкой области, в результате чего семь человек погибли, 13 получили ранения.
- Всего за сутки 8 июля российские войска обстреливали девять областей Украины, в результате чего 10 человек погибли, 14 получили ранения.
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