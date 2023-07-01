Российская армия обстреляла Херсон, двое детей получили ранения
В субботу, 1 июля, русская армия ударила по городу Херсон. В результате обстрела ранения получили двое детей - 9-летняя девочка и 15-летний парень
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, один из снарядов попал в жилой дом. Ранения получили 9-летняя девочка и 15-летний парень.
"Медики оказывают им необходимую помощь", – отметил Прокудин.
- За сутки 30 июня российская армия обстреляла девять областей Украины, в результате чего три человека погибли, 17 получили ранения. Среди раненых 17-летний парень и 6-летний мальчик.
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