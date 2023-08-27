Российская армия обстреляла из РСЗО север Харьковщины: погибла женщина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что в результате российской атаки по Богодуховскому району около 13 часов погибла 39-летняя женщина. Во время обстрела она находилась на территории домовладения.

Кроме того, загорелся киоск рядом.

Глава ОВА добавил, что к месту попадания направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.