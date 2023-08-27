Российская армия обстреляла из РСЗО север Харьковщины: погибла женщина
Днем воскресенья, 27 августа, из реактивной системы залпового огня российские террористы нанесли удары по селу Одноробовка Золочевской громады Харьковской области, из-за чего погибла женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что в результате российской атаки по Богодуховскому району около 13 часов погибла 39-летняя женщина. Во время обстрела она находилась на территории домовладения.
Кроме того, загорелся киоск рядом.
Глава ОВА добавил, что к месту попадания направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.
- Также накануне враг обстрелял Виривку Тягинской громады Херсонщины: погибла женщина, ранен мужчина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.04Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное