Российская армия обстреляла из минометов Херсон: погиб 80-летний мужчина
В результате обстрела Херсона в воскресенье, 23 апреля, погиб 80-летний мужчина
Об этом сообщил в telegram-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", - говорится в сообщении.
- За прошедшие сутки россияне 54 раза обстреляли Херсонщину, всего выпустив 236 снарядов. В результате обстрелов один человек погиб, двое ранены.
- В воскресенье, 23 апреля, россияне обстреляли село Кизомис Белозерской общины Херсонщины. В результате обстрела две женщины получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное