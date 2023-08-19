Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Утро община провела под обстрелами из РСЗО и артиллерии", - говорится в сообщении.

Под вражеским ударом оказались супруги. В результате обстрела 56-летняя женщина погибла, а ее 61-летний мужчина получил ранения.

По словам главы ОВА, его оперативно доставили в больницу.