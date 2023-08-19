Российская армия обстреляла Гуляйполе: погибла женщина, ее муж был ранен
Утром субботы, 19 августа, российские террористы нанесли удар по городу Гуляйполе в Запорожской области, в результате чего погибла женщина, ее мужа госпитализировали
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Утро община провела под обстрелами из РСЗО и артиллерии", - говорится в сообщении.
Под вражеским ударом оказались супруги. В результате обстрела 56-летняя женщина погибла, а ее 61-летний мужчина получил ранения.
По словам главы ОВА, его оперативно доставили в больницу.
- Также утром субботы, 19 августа, Чернигов получил российский ракетный удар. По центру города россияне, вероятно, выпустили баллистическую ракету. Предварительно, на месте удара ранены и погибшие люди. Подробнее – читайте по ссылке .
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