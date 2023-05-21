Российская армия обстреляла Донбасс: погибли двое мужчин, шестеро местных жителей в больнице
Российская армия вновь обстреляла населенные пункты Донбасса. 21 мая 2023 года под удар оккупантов попали города Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью Йорк г. Торецк и с. Георгиевка Марьинского территориального общества
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, стреляли военнослужащие РФ, вероятно, из ствольной артиллерии и фугасных авиабомб ФАБ-250.
Отмечается, что в результате попаданий по жилой застройке погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шесть местных жителей – двое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавших огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей.
Фото: telegram-канал Офиса Генерального прокурора"Правоохранители зафиксировали повреждение частных домовладений, многоквартирного дома, территории предприятия и объектов гражданской инфраструктуры. Прокуроры осуществляют процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщения.
- Днем 20 мая РФ обстреляла Торецк Донецкой области по реактивным системам залпового огня "Град". Ранения получили 5 человек, среди них есть ребенок.
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