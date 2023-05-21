Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, стреляли военнослужащие РФ, вероятно, из ствольной артиллерии и фугасных авиабомб ФАБ-250.

Отмечается, что в результате попаданий по жилой застройке погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шесть местных жителей – двое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавших огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей.

Фото: telegram-канал Офиса Генерального прокурора

Днем 20 мая РФ обстреляла Торецк Донецкой области по реактивным системам залпового огня "Град". Ранения получили 5 человек, среди них есть ребенок.

"Правоохранители зафиксировали повреждение частных домовладений, многоквартирного дома, территории предприятия и объектов гражданской инфраструктуры. Прокуроры осуществляют процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщения.