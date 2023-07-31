Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг терроризировал Никопольщину. Обстрелял район семь раз", – написал он.

Отмечается, что россияне попали по Марганецкому обществу и самому Никополю.



По словам главы ОВА, атакуемые территории сейчас обследуют и выясняют последствия атак. К счастью, среди пострадавших нет.