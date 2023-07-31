Российская армия ночью семь раз обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине
В ночь на понедельник, 31 июля, военные российской армии нанесли семь ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. К счастью, обошлось без пострадавших
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночью враг терроризировал Никопольщину. Обстрелял район семь раз", – написал он.
Отмечается, что россияне попали по Марганецкому обществу и самому Никополю.
По словам главы ОВА, атакуемые территории сейчас обследуют и выясняют последствия атак. К счастью, среди пострадавших нет.
- Также в ночь на 31 июля россияне обстреляли Харьков ракетами С-300, в результате чего пострадал мужчина, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.05
Покупка 37.05Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 41.02Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное