Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что 7 августа около 00:05 российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дом, там возникли пожары.

Под завалами частного дома погибла женщина.

Также из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан получили травмы. Данные по их состоянию уточняются.

Об обстреле Херсона также рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он добавил, что в результате обстрела жилого дома у 8 человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо.

Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела. Через пол часа обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

По словам Прокудина, около 03:15 армия РФ снова атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина, с минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.