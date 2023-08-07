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Российская армия ночью обстреляла Херсон: один человек погиб, по меньшей мере 7 ранены

7 августа, 2023 понедельник
08:41
Война с Россией

В ночь на понедельник, 7 августа, российские террористы трижды ударили по центру Херсона. В результате попадания в жилые дома погибла женщина, еще по меньшей мере семь человек получили ранения

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что 7 августа около 00:05 российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в частный и многоквартирный дом, там возникли пожары.

Под завалами частного дома погибла женщина.

Также из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан получили травмы. Данные по их состоянию уточняются.

Об обстреле Херсона также рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он добавил, что в результате обстрела жилого дома у 8 человек диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одно маломобильное лицо.

Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела. Через пол часа обстрелы продолжились. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия.

По словам Прокудина, около 03:15 армия РФ снова атаковала дом. Ранена 93-летняя женщина, с минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

  • Кроме этого, в воскресенье, 6 августа, российские террористы атаковали Ольговку Херсонской области. В результате обстрела ранения получили две женщины 77 и 73 лет.
Украина
Россия
російська армія
Херсон
Херсонщина
ракетний удар
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