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Российская армия не может сформировать ударную группировку; для них будет последняя битва этой войны

14 апреля, 2022 четверг
14:54
Новости

Невозможный возврат российских войск на Полесском или Киевском направлениях, в Беларуси оставили по одной батальонно-тактической группе для того, чтобы совершить атакующие действия во время начала масштабного наступления на востоке Украины, они не могут сформировать ударную группировку из свежих сил, для них это последнее сражение этой войны

О невозможности возвращения российских войск в Полесском и Киевском направлениях и переформировании ударных группировок объяснил Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт в эфире Еспресо TV

Военный эксперт сообщил: "Возврат невозможен, потому что в Беларуси не осталось российских войск. Они оставили по одной батальонно-тактической группе для того, чтобы совершить атакующие действия во время начала масштабного наступления на востоке Украины, но остальные войска все переброшены на Донбасс. Для того, чтобы вернуться на север, нужно будет снова перебрасывать войска."

"Дело в том, что на сегодняшний день они не могут сформировать такую ударную группировку из свежих сил, они вынуждены переформовывать те батальонно-тактические группы, оставшиеся после выхода с севера и северо-востока Украины. Для них это последняя битва этой войны. Чем дальше от начала, тем меньше война пользуется популярностью среди российского населения и меньше желающих подписать контракт с российской армией" - отметил полковник.

  • Напомним, 9 апреля Генштаб ВСУ сообщил , что РФ перемещает войска в Белгородскую и Воронежскую области для перегруппировки и завершает восстановление боеспособности в Брянской и Курской областях.

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война с Россией
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