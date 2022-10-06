Российская армия не готова к боевым действиям зимой, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что Россия не в состоянии обеспечить свои войска для ведения боевых действий зимой
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"В России сейчас не существует хорошей логистики в армии. Несколько дней назад появилась информация о том, что они не могут разобраться, где подевались 1,5 млн комплектов военной формы. Российские же военные пытаются прибегать к крайностям. К примеру, они обшивают каски времен II мировой войны хорошей камуфляжной тканью, однако такие каски никак не защищают бойца в бою", - пояснил Згурец.
Аналитик убежден, что ВСУ будут гораздо более качественно подготовлены и обеспечены для ведения боевых действий зимой.
"Портянки и каски времен II мировой войны подтверждают неспособность России обеспечить свои войска первым необходимым. США и НАТО обязались обеспечить Вооруженные силы Украины зимней формой. Это обеспечение не менее важно, чем боеприпасы. Россияне же не готовы к зиме. Они не готовы вести боевые действия зимой, поэтому на этот раз "генерал зима" может быть уже не на стороне российской армии", - добавил он.
- 30 сентября правительство Норвегии решило предоставить дополнительные 3 миллиарда норвежских крон на военную поддержку Украине и закупить для украинских сил зимнюю одежду и снаряжение на сумму до 250 млн крон.
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