Российская армия нанесла удар из С-300 по Запорожью
В пятницу, 7 июля, вражеские войска нанесли удары по областному центру Запорожской области. Рашисты поразили инфраструктуру ракетами С-300
Об этом информирует глава ОВА Юрий Малашко.
"Враг нанес удар по областному центру. Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе посреди дня", - написал начальник Запорожской области.
В результате российских обстрелов произошло возгорание одного из зданий.
По состоянию на 15:05 над ликвидацией последствий на месте работают специалисты.
Сообщается, что мирные жители Запорожья не пострадали.
"Сохраняйте информационную тишину, чтобы не корректировать рашистов. Враг воюет с мирными людьми в тылу, пока наши защитники выбивают оккупантов с нашей земли", - добавил Малашко.
- В ночь с 1 на 2 июля российские террористы атаковали беспилотниками территорию Украины. После 1:35 взрывы прогремели в Запорожье – это была работа ПВО.
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