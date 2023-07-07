Об этом информирует глава ОВА Юрий Малашко.

"Враг нанес удар по областному центру. Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе посреди дня", - написал начальник Запорожской области.

В результате российских обстрелов произошло возгорание одного из зданий.

По состоянию на 15:05 над ликвидацией последствий на месте работают специалисты.

Сообщается, что мирные жители Запорожья не пострадали.

"Сохраняйте информационную тишину, чтобы не корректировать рашистов. Враг воюет с мирными людьми в тылу, пока наши защитники выбивают оккупантов с нашей земли", - добавил Малашко.