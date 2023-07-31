Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

В МВД призвали соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Несколько ранее о взрывах в городе информировал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.

Впоследствии взрывы в Кривом Роге подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.