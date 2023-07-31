Российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
В понедельник утром, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Российские террористы нанесли ракетный удар по городу
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.
В МВД призвали соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.
Несколько ранее о взрывах в городе информировал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.
Впоследствии взрывы в Кривом Роге подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
- В понедельник утром, 31 июля, российские террористы обстреляли центр Херсона, использовав РСЗО "Град". В результате удара погиб коммунальщик, еще двое получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.05
Покупка 37.05Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 41.02Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное