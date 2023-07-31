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Российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

31 июля, 2023 понедельник
10:43
Война с Россией

В понедельник утром, 31 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Российские террористы нанесли ракетный удар по городу

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

В МВД призвали соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Несколько ранее о взрывах в городе информировал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.

Впоследствии взрывы в Кривом Роге подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

  • В понедельник утром, 31 июля, российские террористы обстреляли центр Херсона, использовав РСЗО "Град". В результате удара погиб коммунальщик, еще двое получили ранения.
Украина
Россия
Кривой Рог
Днепропетровщина
ракетний удар
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