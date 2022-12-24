Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы обсудили вопросы возможного вторжения с украинскими и беларускими офицерами, имеющими определенный опыт. Для России актуально сейчас испортить отношения между беларусами и украинцами, поскольку Путин понимает, что Лукашенко не хочет вводить беларуские войска в Украину. Россия хочет сделать какую-нибудь провокацию. Уже была информацию, что вагнеровцы появились на территории Беларуси и имеют плохие планы", - пояснил Бульба.

По словам руководителя "Белого легиона", уже закрыты для посещения три региона в Гомельской области, и это вызывает сомнения. Тем более что эти районы граничат с Украиной.

"Леса запретили для посещения, как будто это пожароопасные места. Есть информация, что российские военные, небольшими группами, начали перемещать на границу Беларуси с Украиной легкую бронетехнику, боевые бронированные машины и армейские джипы. Они будут пытаться сделать какую-то громкую провокацию. Например, надеть украинскую форму и что-то сделать в стиле Хатыни. Что-то они планируют сделать в ближайшее время", - добавил Бульба.

Напомним, 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года.

19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с беларуским коллегой приезжал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

22 декабря Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть".

На сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но не следует полностью отвергать вероятность такого развития событий.

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