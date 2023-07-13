Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что на рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы.

Тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине Херсонской области. По поселку Казацкое вчера россияне снова отработали управляемыми авиабомбами, разрушив частные дома. К счастью, обошлось без жертв.

Работа ПВО по вражеским воздушным целям на юге

В ОК "Юг" добавляют, что в их зоне ответственности враг достаточно активно применяет ударные беспилотники типа Ланцет и разведывательные дроны.



Над Николаевщиной в среду, 12 июля, были уничтожены 4 воздушных шпиона и еще один над Херсонщиной.



Ночью враг совершил ракетно-дроновую атаку с применением ударных беспилотников типа "Shahed-136" и ракет морского базирования типа "калибр". В нашей зоне ответственности уничтожена 1 ракета и 5 дронов-камикадзе над Николаевщиной, еще 6 аналогичных дронов - над Кировоградщиной. Попаданий не допущено", - отметили в ОК "Юг".