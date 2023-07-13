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Российская армия на рассвете сбросила фугасную бомбу на остров Змеиный

13 июля, 2023 четверг
13:47
Война с Россией

Утром 13 июля армия России атаковали остров Змеиный на Одесщине, выпустив по территории фугасную авиабомбу. За ночь на юге Силы обороны уничтожили 1 ракету и 10 шахедов

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что на рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный сбросом фугасной авиабомбы.

Тактическую авиацию враг продолжает применять на Бериславщине Херсонской области. По поселку Казацкое вчера россияне снова отработали управляемыми авиабомбами, разрушив частные дома. К счастью, обошлось без жертв.

Работа ПВО по вражеским воздушным целям на юге

В ОК "Юг" добавляют, что в их зоне ответственности враг достаточно активно применяет ударные беспилотники типа Ланцет и разведывательные дроны.

Над Николаевщиной в среду, 12 июля, были уничтожены 4 воздушных шпиона и еще один над Херсонщиной.

Ночью враг совершил ракетно-дроновую атаку с применением ударных беспилотников типа "Shahed-136" и ракет морского базирования типа "калибр". В нашей зоне ответственности уничтожена 1 ракета и 5 дронов-камикадзе над Николаевщиной, еще 6 аналогичных дронов - над Кировоградщиной. Попаданий не допущено", - отметили в ОК "Юг".

  • В ночь на 13 июля Россия в очередной раз совершила воздушную атаку на Украину. В Киеве сбито около 10 "шахедов", зафиксированы падения обломков на многоэтажки, один человек погиб, травмированы. В Николаевской области повреждено здание учебного заведения и дома.
  • В Воздушных Силах ВСУ сообщили , что во время ночной атаки российская армия выпустила по Украине 20 ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" и две ракеты "калибр". Украинская ПВО уничтожила все вражеские воздушные цели.
  • Российская оккупационная армия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, поэтому украинцев предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы. Поэтому в Черном море 3 ракетоносителя - 2 надводных и 1 подводный. Суммарный залп "калибров" вырос до 20.
Украина
Россия
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
остров Змеиный
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