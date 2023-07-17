Российская армия мощно контратакует на Купянском направлении, - депутат Харьковского облсовета
Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении
Об этом он заявил в эфире Еспресо.
"Имеем такую информацию, что на Купянском направлении они контратакуют очень мощными силами и нашим защитникам сложно там держать оборону и есть, к сожалению, с их стороны продвижение и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ", - сказал он.
Также Скорик думает, что это единственное направление, где оккупанты могут добиться каких-то незначительных достижений.
"Однако, стратегически, я думаю, что это сделано для того, чтобы мы перебрасывали свои войска по другим направлениям, где мы преуспеваем", - добавил он.
Кроме этого депутат считает, что это стратегическое решение обусловлено желанием оккупантов ослабить позиции ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.
"Это стратегия войны и, я думаю, что наш Генеральный штаб дает этому оценку, но справедливости ради, хочу заметить, что ситуация очень напряженная - мы под мощными обстрелами", - подчеркнул Скорик.
- 16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.
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