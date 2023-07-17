Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Имеем такую информацию, что на Купянском направлении они контратакуют очень мощными силами и нашим защитникам сложно там держать оборону и есть, к сожалению, с их стороны продвижение и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ", - сказал он.

Также Скорик думает, что это единственное направление, где оккупанты могут добиться каких-то незначительных достижений.

"Однако, стратегически, я думаю, что это сделано для того, чтобы мы перебрасывали свои войска по другим направлениям, где мы преуспеваем", - добавил он.

Кроме этого депутат считает, что это стратегическое решение обусловлено желанием оккупантов ослабить позиции ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях.

"Это стратегия войны и, я думаю, что наш Генеральный штаб дает этому оценку, но справедливости ради, хочу заметить, что ситуация очень напряженная - мы под мощными обстрелами", - подчеркнул Скорик.