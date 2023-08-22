Об этом говорится в строительстве Института изучения войны.

Отмечается, что бойцы армии РФ должны зарегистрировать частные транспортные средства в министерстве обороны России, после чего их транспортные средства исчезают или передаются в другое место.

Кроме того, российские командиры регулярно наказывают военнослужащих, не выпускающих своих автомобилей на задание. По данным аналитиков, российские военнослужащие чувствуют, что они "воюют" со своими командирами. Российские военные на юге жалуются на то, что их власти не предоставили бойцам лодки и игнорировали постоянные обращения милблогеров со 2 июля.

Также стало известно, что российским войскам не хватает соответствующих контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения в начале июля командующего 58 общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. В ISW отмечают, что "устаревшие" гаубицы Д-20 непригодны для контрбатарейного боя.

Институт изучения войны добавляет, что постоянные жалобы окупантов свидетельствуют о том, что минобороны России не хочет или не может компенсировать постоянную нехватку оборудования и решать проблемы с низким моральным духом. Но затягивание конфликта, отчасти следствием задержек в оказании западной помощи Украине, дает российским силам время улучшиться и научиться на своих ошибках.