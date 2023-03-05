Об этом рассказала советница-уполномоченная Президента по правам ребенка Дария Герасимчук во время выступления на состоявшейся во Львове международной конференции "Правосудие ради победы", передает Укринформ .

"У россиян есть четко спланированная политика в отношении украинских детей. Их действия не хаотичны... Они имеют по меньшей мере пять сценариев похищения украинских детей", - сказала она.

Известно, что детей перемещают на территорию РФ после убийства родителей, после развода с родителями во время так называемой фильтрации, вывозят из интернатных заведений. Также отмечают, что были случаи, когда детей забирали из семей на захваченных территориях под видом оздоровления в детских лагерях, отметила Герасимчук.

"Россияне делают абсолютно все, чтобы помешать ребенку объединиться с семьей. Они сразу забирают у детей телефоны и не позволяют сообщать свое местонахождение. Очень сложно найти ребенка. россияне распыляют украинских детей по своей территории и постоянно передвигают. Как только мы узнаем что-нибудь о нахождении. детей, как их перемещают в другую часть России. Именно поэтому на сегодняшний день мы вернули лишь 307 детей из 16 тысяч", - отметила она.

Также добавляется, что уполномоченная Президента по правам ребенка подчеркнула, что "нужно быстро и эффективно отреагировать на преступление геноцида против Украины из-за украинских детей".

"Наша цель сейчас – немедленно прекратить принудительное перемещение и депортацию детей. Для этого нужна международная помощь", – добавила Герасимчук.