Российская армия использует пять сценариев похищения детей из Украины
Российская армия в основном использует пять сценариев для перемещения украинских детей на территорию РФ
Об этом рассказала советница-уполномоченная Президента по правам ребенка Дария Герасимчук во время выступления на состоявшейся во Львове международной конференции "Правосудие ради победы", передает Укринформ .
"У россиян есть четко спланированная политика в отношении украинских детей. Их действия не хаотичны... Они имеют по меньшей мере пять сценариев похищения украинских детей", - сказала она.
Известно, что детей перемещают на территорию РФ после убийства родителей, после развода с родителями во время так называемой фильтрации, вывозят из интернатных заведений. Также отмечают, что были случаи, когда детей забирали из семей на захваченных территориях под видом оздоровления в детских лагерях, отметила Герасимчук.
"Россияне делают абсолютно все, чтобы помешать ребенку объединиться с семьей. Они сразу забирают у детей телефоны и не позволяют сообщать свое местонахождение. Очень сложно найти ребенка. россияне распыляют украинских детей по своей территории и постоянно передвигают. Как только мы узнаем что-нибудь о нахождении. детей, как их перемещают в другую часть России. Именно поэтому на сегодняшний день мы вернули лишь 307 детей из 16 тысяч", - отметила она.
Также добавляется, что уполномоченная Президента по правам ребенка подчеркнула, что "нужно быстро и эффективно отреагировать на преступление геноцида против Украины из-за украинских детей".
"Наша цель сейчас – немедленно прекратить принудительное перемещение и депортацию детей. Для этого нужна международная помощь", – добавила Герасимчук.
- Ранее сообщалось, что россияне создали первые детские милитарные объединения на временно захваченных территориях.
- 27 февраля стало известно, что Еврокомиссия и Польша положили начало инициативе по поиску похищенных Россией украинских детей.
- 27 февраля стало известно, что международное сообщество должно расследовать все без исключения факты похищения РФ детей из Украины, в частности посредством комиссии ООН.
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