Российская армия готовится к новой массированной ракетной атаке, - Гуменюк

Об этом руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

По словам Натальи Гуменюк, активизация деятельности вражеских беспилотников свидетельствует о подготовке РФ к новой комбинированной атаке: да, они будут использовать и дроны, и ракеты.

"Учитывая, что после переснаряжения, после массированной ракетной атаки, враг, как правило, использует 10-12 или 14 дней, можем говорить, что мы как раз находимся накануне повторения такой массированной атаки", - заявила пресс-секретарь ОК "Юг".

Напомним, ранее руководитель прессцентра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила , что Россия держит в Черном море только один ракетоноситель.

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