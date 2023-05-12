Российская армия держит в Черном море восемь кораблей, ракетоносителей среди них нет
В Черном море находятся восемь российских кораблей, среди них нет ракетоносителей
Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
"Сейчас все ракетоносители заведены в пункты базирования и в Черном море корабельная группировка из восьми единиц не имеет ни одного активного носителя ракет или боевого корабля. Но они очень усилили разведку. Запускают БПЛА для обследования моря, что подчеркивает, что контрнаступление им кажется не только по суше , но и по воде", - сказала Гуменюк.
- 10 мая в Черном море находились 17 вражеских кораблей, среди которых было три носителя "калибров" .
- По состоянию на 11 мая было известно, что Россия уменьшила количество кораблей в Черном море с 17 до 8, на боевом дежурстве находились два ракетоносителя, снаряженные 16 "калибрами".
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