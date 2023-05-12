Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Сейчас все ракетоносители заведены в пункты базирования и в Черном море корабельная группировка из восьми единиц не имеет ни одного активного носителя ракет или боевого корабля. Но они очень усилили разведку. Запускают БПЛА для обследования моря, что подчеркивает, что контрнаступление им кажется не только по суше , но и по воде", - сказала Гуменюк.