Об этом Оперативное командование "Юг" сообщило 14 мая в facebook.

"В Черном море корабельная группировка из 10 единиц продолжает маневры между мысом Тарханкут и Новороссийском. Наизготове 4 ракетоносителя, один из которых подводный, максимальное снаряжение - до 25 "калибров", - говорится в сообщении.

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"Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки, но уровень ракетной угрозы остается высоким", – предупредили в ОК "Юг".