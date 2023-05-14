Российская армия держит в Черном море четыре ракетоносителя с 25 "калибрами"
В Черном море на боевом дежурстве РФ держит 10 кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 25 ракет
Об этом Оперативное командование "Юг" сообщило 14 мая в facebook.
"В Черном море корабельная группировка из 10 единиц продолжает маневры между мысом Тарханкут и Новороссийском. Наизготове 4 ракетоносителя, один из которых подводный, максимальное снаряжение - до 25 "калибров", - говорится в сообщении.
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"Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки, но уровень ракетной угрозы остается высоким", – предупредили в ОК "Юг".
- На 12 мая сообщалось , что российская армия держит в Черном море восемь кораблей, ракетоносителей среди них нет.
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