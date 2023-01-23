Российская армия била по четырем общинам Харьковской области, есть жертвы
22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех общин Харьковской области. Сообщается, что погибла пенсионерка, ранения получил мужчина
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Минувшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов", - пишет глава области.
В результате российской атаки в селе Петровка Золочевской общины погибла 67-летняя женщина.
В Купянске снаряд рашистов включил во двор жилого дома.
Также в Волчанске зафиксировали попадание в частный дом. От вражеских обстрелов ранения получил 49-летний мужчина.
Кроме того, около 22:00 оккупанты, предварительно с ЗРК С-300, нанесли ракетный удар по поселку Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение.
- За день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.
- В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому сообществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура.
- 21 января захватчики били по Купянску, Волчанске, Двухлетнему, Ветеринарному и другим городам и селам Харьковщины: поражены дома, есть раненый мужчина.
- Вчера, 22 января прокуратору сообщала, что российская армия обстреляла Харьковщину, в результате чего погибли две женщины, один мужчина получил ранения, поврежден жилой дом, полностью разрушено хозяйственное сооружение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.15Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное