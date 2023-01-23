Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшие сутки враг продолжал обстрел мирных населенных пунктов Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов", - пишет глава области.

В результате российской атаки в селе Петровка Золочевской общины погибла 67-летняя женщина.

В Купянске снаряд рашистов включил во двор жилого дома.

Также в Волчанске зафиксировали попадание в частный дом. От вражеских обстрелов ранения получил 49-летний мужчина.

Кроме того, около 22:00 оккупанты, предварительно с ЗРК С-300, нанесли ракетный удар по поселку Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение.

За день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.

В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому сообществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура.

21 января захватчики били по Купянску, Волчанске, Двухлетнему, Ветеринарному и другим городам и селам Харьковщины: поражены дома, есть раненый мужчина.

Вчера, 22 января прокуратору сообщала, что российская армия обстреляла Харьковщину, в результате чего погибли две женщины, один мужчина получил ранения, поврежден жилой дом, полностью разрушено хозяйственное сооружение.