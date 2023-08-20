Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что по мирному населенному пункту русская артиллерия ударила около пяти раз.

В результате обстрела РФ легкие ранения получил 69-летний мужчина. Его направили в больницу.

Кроме того, из-за атаки по селу разрушена хозяйственная постройка.