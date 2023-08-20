Российская армия атаковала Золотую Балку на Херсонщине: ранен мужчина
Утром воскресенья, 20 августа, российские военные ударили из артиллерии по селу Золотая Балка Новоалександровской громады Херсонской области. Из-за обстрела ранение получил мирный житель
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что по мирному населенному пункту русская артиллерия ударила около пяти раз.
В результате обстрела РФ легкие ранения получил 69-летний мужчина. Его направили в больницу.
Кроме того, из-за атаки по селу разрушена хозяйственная постройка.
- Также утром российские террористы нанесли удар по городу Купянск Харьковской области. В результате обстрела ранен местный житель.
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