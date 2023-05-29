Российская армия атаковала Украину 11 "искандерами". Все их сбила ПВО
Во второй раз с начала суток враг совершил массированный обстрел Украины. Для второй атаки российская оккупационная армия использовала баллистические ракеты "Искандер"
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Около 11:30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Всего выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления", - написал он.
По его словам, ПВО уничтожила все ракеты.
- Днем 29 мая россияне совершили атаку на Киев и Киевщину . Есть пострадавший. Также досталось Харьковщине , там от прилета "искандера" получили ранения пожилые люди, дети и беременная женщина.
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