Российская армия атаковала Украину 11 "искандерами". Все их сбила ПВО

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Около 11:30 атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер". Всего выпущено 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления", - написал он.

По его словам, ПВО уничтожила все ракеты.