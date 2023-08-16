Российская армия атаковала Херсонщину: ранены 7 человек
Ночью и утром среды, 16 августа, российские террористы обстреляли Херсон и три населенных пункта области. В результате атаки РФ получили ранения 7 жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В Херсоне россияне ударили по образовательному учреждению и территории больницы, в результате чего ранения получили три человека.
Отмечается, что один из пострадавших - пациент медицинского учреждения. 55-летний мужчина проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка.
Также в поселке Зеленовка оккупанты ранили 45-летнего мужчину. По словам главы ОВА, во время обстрела он работал в поле. Раненого доставили в больницу с травмой ноги.
Кроме этого, российские обстрелы утром подверглись деревне Крещеновка. Из-за атаки РФ травмы головы получил 60-летний мужчина. Ему также оказывают медицинскую помощь.
В полночь российская армия обстреляла и Никольское. В собственном доме ранения средней тяжести получили два человека - супруги. 60-летнюю женщину и 63-летнего мужчину госпитализировали.
- В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрелов сельхозпредприятия Харьковщины и морского торгового порта Рени в Одесской области. Подробнее – читайте по ссылке .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.74
- Актуальное
- Важное