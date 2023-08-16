Российская армия атаковала Херсонщину: ранены 7 человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсоне россияне ударили по образовательному учреждению и территории больницы, в результате чего ранения получили три человека.



Отмечается, что один из пострадавших - пациент медицинского учреждения. 55-летний мужчина проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате обстрела у него травмирована грудная клетка.

Также в поселке Зеленовка оккупанты ранили 45-летнего мужчину. По словам главы ОВА, во время обстрела он работал в поле. Раненого доставили в больницу с травмой ноги.

Кроме этого, российские обстрелы утром подверглись деревне Крещеновка. Из-за атаки РФ травмы головы получил 60-летний мужчина. Ему также оказывают медицинскую помощь.

В полночь российская армия обстреляла и Никольское. В собственном доме ранения средней тяжести получили два человека - супруги. 60-летнюю женщину и 63-летнего мужчину госпитализировали.