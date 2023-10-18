Российская армия атаковала Харьков: ранена женщина, в городе возникли проблемы со светом

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом", - написал он.

По словам мэра, соответствующие службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения.

Как добавил Терехов, противник предварительно атаковал Индустриальный район города. Впоследствии он уточнил , что в результате ракетного удара по Харькову получила ранение одна женщина.

Эту информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил , что пострадавшая – это гражданская женщина 67 лет. Она получила осколочные ранения и сейчас госпитализирована в медицинское учреждение.

Синегубов добавил, что в результате российских обстрелов повреждены электросети. Тип вооружения сейчас устанавливается. Специалисты экстренных служб работают на месте удара.

Ранее Синегубов также заявил об атаке на Харьковщину. Он призвал жителей находиться в укрытиях отбоя тревоги.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары", - подчеркнул глава ОВА.