Российская армия атаковала Харьков: ранена женщина, в городе возникли проблемы со светом
В среду, 18 октября, российские оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, в результате чего ранения получила местная жительница. Также в городе возникли проблемы с электроснабжением
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом", - написал он.
По словам мэра, соответствующие службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения.
Как добавил Терехов, противник предварительно атаковал Индустриальный район города. Впоследствии он уточнил , что в результате ракетного удара по Харькову получила ранение одна женщина.
Эту информацию подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил , что пострадавшая – это гражданская женщина 67 лет. Она получила осколочные ранения и сейчас госпитализирована в медицинское учреждение.
Синегубов добавил, что в результате российских обстрелов повреждены электросети. Тип вооружения сейчас устанавливается. Специалисты экстренных служб работают на месте удара.
Ранее Синегубов также заявил об атаке на Харьковщину. Он призвал жителей находиться в укрытиях отбоя тревоги.
"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары", - подчеркнул глава ОВА.
- Утром в этот же день россияне совершили ракетную атаку по Днепропетровской области. В результате попадания в частный сектор в селе Обуховка погибла женщина, по меньшей мере четыре человека получили ранения.
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