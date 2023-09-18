Российская армия атаковала 9 пограничных общин Сумщины: есть погибший и раненые
В воскресенье, 17 сентября, российские террористы 34 раза обстреляли пограничные общины Сумской области. В результате один человек погиб, еще два ранены
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Отмечается, что обстрелы потерпели Краснопольская, Новослободская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Юнаковская, Эсманская, Ворожбянская, Зноб-Новгородская общины.
Для вражеских атак россияне использовали артиллерию, минометы, беспилотники и ракеты.
В результате артиллерийского обстрела Великописаревской общины один местный житель погиб, еще один получил ранения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
В Ворожбянское общество под российский артиллерийский обстрел попал житель региона, он получил ранения.
- За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись Середино-Будская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская общины. Прошло без последствий.
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