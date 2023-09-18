Российская армия атаковала 9 пограничных общин Сумщины: есть погибший и раненые

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что обстрелы потерпели Краснопольская, Новослободская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Юнаковская, Эсманская, Ворожбянская, Зноб-Новгородская общины.

Для вражеских атак россияне использовали артиллерию, минометы, беспилотники и ракеты.

В результате артиллерийского обстрела Великописаревской общины один местный житель погиб, еще один получил ранения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

В Ворожбянское общество под российский артиллерийский обстрел попал житель региона, он получил ранения.