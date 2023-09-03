Российская армия атаковала 10 областей Украины: за сутки погибли 4 человека, 20 ранены

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : за сутки враг совершил 11 обстрелов, в частности, обстреливал Новгород-Сиверский и Корюковский районы из минометов и гранатометов. В селе Гремяч Новгород-Сиверской громады поврежден дом. Обошлось без жертв.

Сумщина : ночью россияне совершили минометный обстрел Свесской громады. Обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Также вчера в течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничья. По городу Середина-Буда армия РФ совершила минометный обстрел, в результате чего ранены 2 гражданских, повреждены помещения дома культуры и автомобиль.

Также россияне ударили из артиллерии, в результате чего получили ранения 4 гражданских, один человек погиб. Повреждены 2 частных домовладения. Кроме того, по городу Середина-Буда противник произвел обстрел БПЛА, в результате чего повреждено помещение бывшего коммунального предприятия – жэка.

Днепропетровщина : сегодня под утро оккупанты били по Никопольщине, применив тяжелую артиллерию и "грады" - попали по Покровской сельской громаде. Повредили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры, 4 автомобиля, один уничтожили. К счастью, людей не задело.



Также вчера с утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии, атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. В результате атаки пострадали четыре человека - мужчины 40, 52 и 63 лет и 60-летняя женщина. Повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие, 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередачи. Кроме того, вчера ПВК "Восход" сбили вражеский беспилотник в небе над Криворожским районом.

Запорожская область : россияне били по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов области, в результате чего поврежден 21 объект гражданской инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки российские войска совершили 91 артиллерийский обстрел по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Щербаков, Малиновки, Каменного, Степного и других сел на линии огня.

Харьковщина : за прошедшие сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Купянского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань Харьковского района, Огурцово, Волчанские Хутора, Варваровка Чугуевского района, Потихоново Купянского района. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка и Берестово.

Луганщина : захватчики снова активизировались возле Новоегоровки, а в районе Белогоровки и Мясожаровки нанесли авиационные удары. От артиллерийских попаданий противника пострадали Макеевка, Невское и Белогоровка.

Донетчина : под огнем рашистов оказались 8 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Торецк, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Красногоровка, села Урожайное и Предтечино, в результате чего повреждено 3 жилых дома, автомобили, 20 могил на городском кладбище, дорожное покрытие. Всего в Донецкой области за сутки два человека погибли, двое раненых.

Николаевщина : вчера в течение дня враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Одесчина : в ночь на 3 сентября российские оккупанты совершили несколько волн атак ударными БПЛА Shahed-136/131. Всего зафиксированы пуски 25 "шахедов", атаковавших южные районы Одесчины. 22 из них уничтожены.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 79 обстрелов, из них 4 – по Херсону. Рашисты попали в районы 30 населенных пунктов области и религиозное сооружение в Херсоне. В результате ночных обстрелов города Херсон пострадала 69-летняя женщина - у нее минно-взрывная травма, ранение лица и острая реакция на стресс. Также травмирован мужчина 49 лет. Его госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.



После полудня оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по Одрадокаменке Бериславского района. Из-за удара поврежден ряд домов в селе. 43-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один 42-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал 57-летний мужчина – у него множественные осколочные ранения. Кроме того, в Белозерке в результате прямого попадания вражеского снаряда в здание ранен 68-летний мужчина.