Российская акция со взрывом над Кремлем имела две провалившиеся цели, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Большинство экспертов пришли к выводу, что взрыв над Кремлем - это кремлевская провокация. Эта провокация имела две цели и обе они провалились. Первая - поднять боевой дух населения России. Но пересмотр патриотических каналов РФ показал, что реакция обратна. Массовая реакция россиян - это возмущение бездарностью российских военных, неспособностью защитить от украинских дронов. Загнать на пункты сбора вдохновенных и возмущенных мобилизованных россиян не удалось", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, в Кремле также хотели обострить отношения Украины с союзниками.

"Не удалось и вторая задача - это еще более провалившийся международный аспект. Американцы постоянно рекомендовали не наносить удары, особенно американским оружием, по территории РФ. Прекрасной была реакция Блинкена. Он сказал, что не верит ни одному слову россиян и отметил совершенно новую для американцев формулой - это дело Украины, какие способы обороны выбирать от агрессии и способы освобождения своей территории от оккупантов. Это то, что Блинкен всегда отстаивал внутри администрации, но никогда не выразился так уверенно", - подчеркнул Пионтковский.