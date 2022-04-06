Российская агрессия создала угрозы для всех стран Черноморского региона, – Алексей Резников

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

В общении приняли участие министр обороны Турции Хулуси Акар, министр обороны Болгарии Драгомир Заков, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, министр обороны Польши Мариуш Блащак и министр обороны Румынии Василий Дынка.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе и гуманитарным вызовам, созданным после нападение России на Украину, — сообщают из министерства.

Все иностранные партнеры выразили безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

"Нападение России уже привело к масштабному гуманитарному кризису и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна, — сказал во время разговора министр обороны Украины Алексей Резников. - Нарушена безопасность международного судоходства. Россия создает провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и уже подверглись российским атакам, есть жертвы. Российский флот бросает в море захваченные в Севастополе мины, принадлежавшие ВМС Украины до 2014 года. Де-факто – это попытка совершения террористических актов против гражданских судов".



Особый акцент во время общения был сделан на ситуации в Мариуполе, где российские войска создали гуманитарную катастрофу.



"Отмечу, что все коллеги знали об актах геноцида, которые российские кафиры устроили в Буче и других пригородах Киева. Такой диалог важен для обеспечения всесторонней поддержки Украины и приближения нашей победы", — сказал Алексей Резников.



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