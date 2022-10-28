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OPINION

Российская агрессия против Украины – это масштабная попытка подавить Майдан

Олег Манчура
28 октября, 2022 пятница
12:08
Мнение

Где-то к осени казалось, что Путин отползет, продаст поражение как победу, закошмарит РФ, превратит ее в православную КНДР, продлит ее агонию на 10 лет, а может и 30. А затем он включил ядерный шантаж

Все кончится к весне. Скорее всего, январь-февраль.

Нет-нет, упаси Бог, это никакой не прогноз или попытка аналитики.

И не арестович-стайл.

Разве можно серьезно рассматривать поведенческие сценарии тех, кто решил провести десатанизацию?

Я когда это прочитал, то даже Димон-алкаш с трубами Апокалипсиса как-то мгновенно поблек.

Здесь скорее такая очень неуловимая, неуверенная и вообще причудливая штука как ощущение.

Даже не интуиция, это не то. А какая-нибудь смесь эмоции и рационального опыта.

Путин зимой, Путин весной, Путин летом и Путин осенью это совершенно разные путины.

Так же как Янукович к разгону Евромайдана, к первой силовой акции 11 декабря, к Огнекрещу, и к попытке расстрелять Революцию Достоинства — это разные януковичи.

Российская агрессия против Украины – это масштабная попытка подавить Майдан.

Просто теперь Майдан как простор свободных людей — вся нация и страна.

Нет никакой спирали в истории, это херня.

Но существует базовый набор сценариев — и опять, не потому, что кто-то где-то магическим образом их написал.

Просто люди за всю свою историю ведут себя более или менее одинаково в определенных ситуациях.

Меняются обстоятельства, технологии, способы организации общественной жизни, но в общем все движется в такт базовым человеческим инстинктам, мало изменившимся со времен палеолита.

Именно поэтому, а не потому, что Янукович и впервые, и второй раз упал зимой; и впервые, и второй раз Украина победила зимой — зимой должен упасть Путин и должна в третий раз победить Украина.

В ноябре 2013 власть Януковича выглядела крепкой, как никакие до этого в Украине — ни Кучма, ни даже Щербицкий не имели такого монолита.

В феврале 2022 такой же выглядела власть Путина — ни Брежнев, ни Хрущев не имели такого широкого коридора и лояльности, разве Сталин.

До Огнекреща казалось, что у Януковича есть шанс сохранить свою власть — для этого нужно лишь немного уступить.

Что там требовал Майдан? Отставку Захарченко и Азарова?

К лету казалось, что Путин сохранит власть и даже выйдет на какое-нибудь более широкое соглашение с Западом, а также с Киевом, который из-за стамбульского договорняка был готов к этому.

Что там просили? Вывести войска на грани 24 февраля? Всего-навсего.

Но ни в первом случае, ни во втором Путин (а это он, а не какой-то пахолок Янукович, принимавший решение в 2013/14) не смог сделать полшага назад, чтобы не потерять все.

И даже после убийства Нигояна и радикализации протеста для Януковича оставался шанс пролонгировать свою власть после выборов, и это соглашение ему предлагали как западные министры, так и наша оппозиция.

А дальше были расстрелы и власть Януковича пала за одну ночь.

Где-то до осени еще казалось, что Путин как-то отползет, продаст поражение за победу, закошмарит РФ, превратит ее в православную КНДР, продлит ее агонию на 10 лет, а может и 30.

Затем он включил ядерный шантаж.

Нет, это еще не расстрел на Майдане, но Путин идет к этому.

И, скорее всего, примет самое худшее решение, как и в феврале 2014 года.

Правда, не думаю, что оно станет катастрофой, но не из-за басни о сколько там уровней подтверждений ядерной атаки.

Здесь как раз сбоев не будет – все ключи сработают.

Ну, разве американцы и китайцы тупо купят Шойгу или Герасимова.

Скорее всего, Путин в своем стиле сцыкуна отважится разве что на демонстрационное применение ядерки, или вмешается Провидение, или другими словами — традиционное русское распизд***во.

Только что бы там ни было — даже если не полетит, но приказ будет отдан, то это станет для Путина тем же, что и для Януковича 18/21 февраля 2014 года.

Вот только не факт, что Китай примет Путина так, как Россия приняла Януковича.

Скорее всего произойдет то, чего тот больше боится — его физически кончат.

Это будет так же банально, однажды вечером, как бегство Януковича.

Неожиданно. Просто нить – оборвется, не выдержит подвешенного камня.

А дальше уже будет конец РФ: дезинтеграция, демилитаризация, денуклеаризация, деисторизация, дерусификация, денацификация.

Десатанизация также будет: РПЦ все же ликвидируют.

Ядерный шантаж стал развилкой не только будущего Путина, но и России.

До этого были разные варианты для Кремля, и не самые плохие, теперь уже нет.

Логика перманентной эскалации, за которой Путин сначала вел Януковича, а теперь бежит сам — опасна тем, что другая сторона может не испугаться и упорно идти вперед.

Блеф – это вообще опасная штука, потому что может оказаться, что в барабан кто-то положил все патроны.

Так "русская рулетка" в какой-то момент может стать китайской.

Я не знаю, так ли будет: уж точно не так дословно, как нафантазировал.

Может, просто выдаю желаемое за действительное, и РФ еще просуществует многие десятилетия, а Путин умрет в глубокой старости в мирном сне.

Но вот это реактивное ускорение событий, диспозиции сторон, их ресурсные базы все же создают некое марево, через которое просматривается близкий финал.

Из-за кульминации эскалации, которая не может быть бесконечной.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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