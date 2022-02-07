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Российская агрессия может ускорить вступление Украины в НАТО, - спикер Сейма Литвы

7 февраля, 2022 понедельник
11:58
война с Россией НАТО

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что российская агрессия может способствовать вступлению Украины в НАТО

Об этом она сказала в интервью ТСН.

По ее словам, никто не может упразднить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО.

Спикер Сейма Литвы заявила, что обещание НАТО в 2008 году (о членстве Украины и Грузии в НАТО, - ред.) Украине остается в силе.

"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который избрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанию Российской Федерации эффект, что ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", - сказала она.

  • Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не верит в заявления властей Кремля об отсутствии намерений вторгаться на территорию Украины.
  • По оценкам американских источников, в случае российского вторжения Украина может потерять до 50 тыс. гражданских и до 25 тысяч военных погибшими.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО может подорвать безопасность РФ. Он считает, что Украина "создает" угрозы для себя, пытаясь создать их для России.

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