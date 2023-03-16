Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – все это обсуждалось. Есть решение. Спасибо Соединенным Штатам, координирующим "Рамштайн", и всем нашим партнерам за неизменную готовность" помогать. Особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться. Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение", - говорится в обращении.

Зеленский отметил, что нужно постоянно усиливать давление за террор.

"Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении. Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно", - добавил президент Украины.