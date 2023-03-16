"Российская агрессия близится к моменту, когда она может надорваться": Зеленский об итогах "Рамштайна"
Зеленский подчеркнул, что основной акцент на встрече был направлен на боеприпасы для наших воинов, артиллерию, танки и защиту украинского неба.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.
"Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба – все это обсуждалось. Есть решение. Спасибо Соединенным Штатам, координирующим "Рамштайн", и всем нашим партнерам за неизменную готовность" помогать. Особенно сейчас это важно, когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться. Нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром. Россия не исключение", - говорится в обращении.
Зеленский отметил, что нужно постоянно усиливать давление за террор.
"Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении. Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и дальше. Шаг за шагом. Непрерывно", - добавил президент Украины.
- Как сообщалось, 15 марта состоялась виртуальная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", десятая по счету, главным предназначением которой является координация усилий международного сообщества по оказанию Украине военной помощи.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что итоги заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" 15 марта - "внушают оптимизм".
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