Об этом пишут "Известия по-русски" со ссылкой на полицию Израиля.

Подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью завершило расследование так называемого российского мошенничества, названный через язык общения между жертвой и преступником. Главным фигурантом этого дела является турист из Украины.

Фото: Полиция Израиля

Речь идет о преступном сговоре, в рамках которого подозреваемый и его сообщники систематически обманывали и требовали деньги у русскоязычных репатриантов, преимущественно пожилых людей. В общей сложности мошенникам удалось получить от жертв аферы сотни тысяч шекелей.

Подозреваемый вместе с сообщниками собирал данные о потенциальных жертвах и связывался с ними по телефону, представляясь сотрудниками полиции, центрального банка, Western Union и других организаций и учреждений. Для этого украинец и его подельники покупали виртуальные телефонные номера у разных компаний и использовали их для связи с пострадавшими.

Фото: Полиция Израиля

В ходе проведения расследования установлено, что подозреваемый и его союзники злоупотребляли доверием жертв, получая в конечном счете их банковские данные. Они заявляли, что вся операция проходит под наблюдением израильской полиции. Мошенники присылали своим жертвам фотографии поддельных удостоверений полицейского, представителя банка и других, чтобы заручиться их доверием.

Фото: Полиция Израиля

Получив доверие, злоумышленники просили своих собеседников прийти в отделение банка и снять все деньги, не рассказывая никому о настоящей цели, поскольку, по их словам, в противном случае их могут обвинить в расследовании и посадить за решетку.

"Алло, с вами говорит полковник полиции Марк Левин. К нам поступили данные, что с вашего счета переводят деньги в Турцию. Вы переводили какие-то суммы в город Стамбул? Нет. Тогда мы привлекаем вас к секретной операции. Ваш банк в курсе. Выходите из дома, идите в банк и снимите все деньги со счета. Наш сотрудник будет ждать вас снаружи. В банке ведите себя максимально естественно", - так говорится в записи телефонного разговора, который стал доказательством.

После задержания подозреваемого во время обыска его квартиры в Ашкелоне следователи обнаружили многочисленные устройства для подделки кредитных карт, документов и другие технологические средства. Арест подозреваемого продлен судом Ришон ле-Циона. Украинцу предъявлено обвинение по 8 пунктам. Среди них - получение вещей обманным путем при отягчающих обстоятельствах, создание преступной связи для совершения правонарушения и т.п.