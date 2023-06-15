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"Российская афера" на сотни тысяч шекелей: в Израиле арестовали украинца, который с сообщниками выманивал деньги у местных

15 июня, 2023 четверг
09:07
Криминал

В Израиле арестован гражданин Украины по подозрению в организации "российской аферы", жертвами которой стал ряд русскоязычных израильтян. Подозреваемый вместе с сообщниками выманивал у них деньги

Об этом пишут "Известия по-русски" со ссылкой на полицию Израиля.

Подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью завершило расследование так называемого российского мошенничества, названный через язык общения между жертвой и преступником. Главным фигурантом этого дела является турист из Украины.

В Ізраїлі заарештували українця, який зі спільниками виманював гроші в місцевих

Фото: Полиция Израиля

Речь идет о преступном сговоре, в рамках которого подозреваемый и его сообщники систематически обманывали и требовали деньги у русскоязычных репатриантов, преимущественно пожилых людей. В общей сложности мошенникам удалось получить от жертв аферы сотни тысяч шекелей.

Подозреваемый вместе с сообщниками собирал данные о потенциальных жертвах и связывался с ними по телефону, представляясь сотрудниками полиции, центрального банка, Western Union и других организаций и учреждений. Для этого украинец и его подельники покупали виртуальные телефонные номера у разных компаний и использовали их для связи с пострадавшими.

В Ізраїлі заарештували українця, який зі спільниками виманював гроші в місцевих

Фото: Полиция Израиля

В ходе проведения расследования установлено, что подозреваемый и его союзники злоупотребляли доверием жертв, получая в конечном счете их банковские данные. Они заявляли, что вся операция проходит под наблюдением израильской полиции. Мошенники присылали своим жертвам фотографии поддельных удостоверений полицейского, представителя банка и других, чтобы заручиться их доверием.

В Ізраїлі заарештували українця, який зі спільниками виманював гроші в місцевих

Фото: Полиция Израиля

Получив доверие, злоумышленники просили своих собеседников прийти в отделение банка и снять все деньги, не рассказывая никому о настоящей цели, поскольку, по их словам, в противном случае их могут обвинить в расследовании и посадить за решетку.

"Алло, с вами говорит полковник полиции Марк Левин. К нам поступили данные, что с вашего счета переводят деньги в Турцию. Вы переводили какие-то суммы в город Стамбул? Нет. Тогда мы привлекаем вас к секретной операции. Ваш банк в курсе. Выходите из дома, идите в банк и снимите все деньги со счета. Наш сотрудник будет ждать вас снаружи. В банке ведите себя максимально естественно", - так говорится в записи телефонного разговора, который стал доказательством.

После задержания подозреваемого во время обыска его квартиры в Ашкелоне следователи обнаружили многочисленные устройства для подделки кредитных карт, документов и другие технологические средства. Арест подозреваемого продлен судом Ришон ле-Циона. Украинцу предъявлено обвинение по 8 пунктам. Среди них - получение вещей обманным путем при отягчающих обстоятельствах, создание преступной связи для совершения правонарушения и т.п.

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Мир
Украина
Израиль
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