Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая из мотивов ненависти к украинцам призывала своего мужа, который в то время находился в Херсонской области, проявлять пренебрежение к женщинам, насилуя их.

"В настоящее время обвиняемая объявлена в международный розыск. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после задержания", - подчеркнули в ОГП.

В апреле СБУ обнародовала перехват разговоров оккупантов со своими женами, в которых те призывали своих мужей насиловать украинок .

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