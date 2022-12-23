Россиянку, призывавшую мужа-военного насиловать украинских женщин, объявили в международный розыск
Гражданку РФ, призывавшую своего мужа-военного насиловать украинских женщин, объявили в международный розыск. Ее ждет суд
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемая из мотивов ненависти к украинцам призывала своего мужа, который в то время находился в Херсонской области, проявлять пренебрежение к женщинам, насилуя их.
"В настоящее время обвиняемая объявлена в международный розыск. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после задержания", - подчеркнули в ОГП.
- В апреле СБУ обнародовала перехват разговоров оккупантов со своими женами, в которых те призывали своих мужей насиловать украинок .
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