Россиянку не допустили на турнир Australian Open из-за вакцинации "Спутником V"
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сможет сыграть на Australian Open из-за того, что вакцинирована "Спутником V"
Об этом Наталья Вихлянцева сообщила в Twitter.
Российская вакцина "Спутник V" не сертифицирована в Австралии. Поэтому россиянка Наталья Вихлянцева, занимающая 194-е место в рейтинге WTA, не сможет выступить на турнире.
"К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показывала на последних турнирах, и хотела бы сыграть в Австралии, но "Спутник" пока не одобрен. Удачи всем участникам и команде AO, которая всегда проводила потрясающие турниры!",- написала Вихлянцева.
Жеребьевка Australian Open намечена на 13 января. В турнире смогут поучаствовать только полностью вакцинированные игроки. Действующими победителями престижного турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
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