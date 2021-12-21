Россиянку не допустили на турнир Australian Open из-за вакцинации "Спутником V"

Об этом Наталья Вихлянцева сообщила в Twitter.



Российская вакцина "Спутник V" не сертифицирована в Австралии. Поэтому россиянка Наталья Вихлянцева, занимающая 194-е место в рейтинге WTA, не сможет выступить на турнире.



"К сожалению, в этом году я не сыграю на Australian Open. Я очень довольна уровнем тенниса, который показывала на последних турнирах, и хотела бы сыграть в Австралии, но "Спутник" пока не одобрен. Удачи всем участникам и команде AO, которая всегда проводила потрясающие турниры!",- написала Вихлянцева.



Жеребьевка Australian Open намечена на 13 января. В турнире смогут поучаствовать только полностью вакцинированные игроки. Действующими победителями престижного турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

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