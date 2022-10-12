Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина бомбить Дрезден из-за протестов в поддержку Украины
Уроженка российского Таганрога возмутилась митингами в Дрездене в поддержку Украины после массированных ракетных обстрелов и обратилась в видео к Путину с просьбой "один разок изрядно" ударить и по немецкому городу
Видео агрессивной путинистки и ее персональные данные выложил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
После ракетных ударов России по Украине 10 октября на центральную площадь Дрездена вышли многие. Возмущенная этим 30-летняя Алена Дирксен (Соколова) из России записала видео. В коротком ролике она подчеркнула, что украинцам было мало и призвала Путина ударить и по немецкому городу.
Соколова с матерью Ниной держит в Германии ресторан "Родина".
"Ее изречения, хорошо переведенные на немецкий, должны попасть в поле зрения правительства Саксонии и полиции Федеративной Республики", - написал Андрей Цаплиенко.
Он также поделился ссылкой на заведение семьи и их личные данные.
"Знакомьтесь. Алена Дирксен (Соколова) 05.01.1992 г.р. Mittweida Германия, родилась в Таганроге.
Держит с матерью Ниной ресторан для совкодрочеров «Родина» в Mittweida – https://ru.restaurantguru.com/Rodina-Mittweida
Контакты семейки Дирксен
Телефон забегаловки +4937279792106
https://ok.ru/profile/356349840504
https://vk.com/id23698938
Мать, Нина Соколова 4 октября 1969 г. (53) - https://ok.ru/profile/118523946397" - проинформировал журналист.
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