Видео агрессивной путинистки и ее персональные данные выложил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

После ракетных ударов России по Украине 10 октября на центральную площадь Дрездена вышли многие. Возмущенная этим 30-летняя Алена Дирксен (Соколова) из России записала видео. В коротком ролике она подчеркнула, что украинцам было мало и призвала Путина ударить и по немецкому городу.

Соколова с матерью Ниной держит в Германии ресторан "Родина".

"Ее изречения, хорошо переведенные на немецкий, должны попасть в поле зрения правительства Саксонии и полиции Федеративной Республики", - написал Андрей Цаплиенко.

Он также поделился ссылкой на заведение семьи и их личные данные.

"Знакомьтесь. Алена Дирксен (Соколова) 05.01.1992 г.р. Mittweida Германия, родилась в Таганроге.

Держит с матерью Ниной ресторан для совкодрочеров «Родина» в Mittweida – https://ru.restaurantguru.com/Rodina-Mittweida

Контакты семейки Дирксен

Телефон забегаловки +4937279792106

https://ok.ru/profile/356349840504

https://vk.com/id23698938

Мать, Нина Соколова 4 октября 1969 г. (53) - https://ok.ru/profile/118523946397" - проинформировал журналист.

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